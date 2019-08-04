Английский "Эвертон" объявил о подписании контракта с нападающим туринского "Ювентуса" Мойзе Кином. 19-летний оформил договор с ливерпульским клубом сроком на пять лет. Официальная информация о сумме перехода неизвестна. Неофициально Кин обошелся "ирискам" в 32 миллиона евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru, впоследствии эта сумма может увеличиться до 40 миллионов евро за счет дополнительных бонусных выплат. Сам же итальянский нападающий будет зарабатывать в "Эвертоне" три миллиона евро в год.

По условиям достигнутого сторонами соглашения, у "Ювентуса" имеется опция приоритетного обратного выкупа игрока.

Кин в минувшем сезоне в составе "Ювентуса" сыграл 17 матчей, забив семь голов. Также он впервые был вызван в сборную Италии, где уже принял участие в трех встречах, забив дважды

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