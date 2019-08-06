Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал желание руководителей "Старой синьоры" подписать контракт с нападающим "Интера" Мауро Икарди. Аргентинец выставлен на продажу.

Роналду, как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, считает Икарди идеальным партнером, который будет отлично оттягивать на себя защитников и освобождать пространство в штрафной площади соперников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Работу по трансферу Икарди в "Ювентусе" начнут в случае неудачи с приобретением Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Икарди конфликтует с боссами "Интера". Интерес к аргентинцу проявляют несколько европейских команд. За "нерадзурри" он выступает с 2013 года, и с тех пор провел 219 матчей, забив 124 гола и отдав 28 голевых передач.

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