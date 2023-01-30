«Реал» и «Барселона» сыграют между собой в полуфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании по футболу. Каталонская "Барселона" встретится с мадридским "Реалом". Первый матч состоится 1 или 2 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, а ответный - 4, 5 или 6 апреля на "Камп Ноу" в Барселоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во втором полуфинале сыграют "Осасуна" и "Атлетик" из Бильбао. Финал Кубка Испании запланирован на 6 мая. Встреча пройдет в Севилье.

В четвертьфиналах "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:1. 25 января "Барселона" переиграла "Реал Сосьедад" 3:1, а "Осасуна" одолела "Севилью" 2:1. 26 января "Валенсия" уступила "Атлетику" 1:3.

Действующим обладателем трофея является "Бетис". В финале прошлого года команда Мануэля Пеллегрини по пенальти переиграла "Валенсию".