Олимпийский чемпион госпитализирован из-за проблем с почками на Играх

Действующий олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери попал в больницу из-за почечных колик в день финала парижских Олимпийских игр. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Боль, которую я чувствую, насколько бы сильной она ни была, ничто по сравнению с тем, что у меня происходит внутри. В этот день я мог думать обо всем, кроме такого кошмара", - написал Тамбери.

Тамбери попал в больницу с подозрением на камни в почках перед стартом Игр, но затем успешно прошел квалификацию и отобрался в финал соревнований.

Итальянцу 32 года. Он выиграл золото на Олимпиаде-2020, а также стал чемпионом мира-2023. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире - 2,37 м. Также Тамбери является трехкратным чемпионом Европы.

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