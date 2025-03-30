Альварес отказался от реванша с Биволом

Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от идеи реванша с абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в команде Альвареса.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей в 2022 году. В феврале мексиканец рассказал ТАСС, что готов провести реванш.

"Мы пока не рассматриваем эту историю. У нас есть другие варианты в качестве соперников", - сказал собеседник агентства.

На счету 34-летнего Альвареса 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьих. 34-летний Бивол на профессиональном ринге одержал 24 победы (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение.