https://news.day.az/tourism/1520657.html Зимний туризм в Азербайджане - из каких стран самый большой приток туристов?
"Иностранные туристы в основном отправляются на зимний отдых в северные и западные регионы. Кроме того, привлекают туристов лечебные
Зимний туризм в Азербайджане - из каких стран самый большой приток туристов?
В зимний сезон больше всего туристов приезжает в Азербайджан из России, Турции, Ирана и арабских стран.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом журналистам сказала сотрудник Государственного агентства по туризму Гюнель Бадалова.
По ее словам, иностранные туристы составляют 40 процентов от лиц, пребывающих в отелях регионов зимнего туризма.
"Иностранные туристы в основном отправляются на зимний отдых в северные и западные регионы. Кроме того, привлекают туристов лечебные
ванны в Нафталане, древние бани в Баку, организованные в столице ярмарки", - сказала она.
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