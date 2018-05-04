Китайские ученые научились редактировать ДНК людей

Китайские специалисты начали проведение испытаний по внесению корректировок в геном человека, тем самым исключая развитие онкологических болезней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, китайский медик Ву Шисю поставил перед собой цель победить рак. Он пытается редактировать ДНК при помощи аппарата Crispr-Cas9, который создали ведущие ученые из США. Так как Китай является одной из немногих стран с лазейкой в законодательстве, то специалистам уже сегодня позволено проводить опыты над людьми.

Сперва у больных берется некоторое количество крови, потом генетический материал поддается модификации: из него удаляются гены, которые мешают иммунитету начать бороться с раковыми клетками, затем же кровь вливается пациентам обратно.

В данный момент развитие этого метода борьбы с раком тормозит законодательство передовых стран мира: еще ни один университет не получил за два года разрешение на проведение подобных исследований в Европе или Америке. В Китае же было проведено 86 испытаний, об их эффективности пока судить рано: негативные или позитивные результаты будут заметны только через год-два.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook