Почему не следует хранить фотографии умерших

Почти у всех нас есть фотографии родственников и близких людей, которые сейчас мертвы. И, кажется, ничего особенного в этом нет. Но самое главное - соблюдать необходимые правила, чтобы не навлечь на себя беду, передает Day.Az со ссылкой на anews.com

Хотите вы этого, или нет, снимок покойника действительно связан с миром мертвых. И уходя из жизни, человек оставляет за собой связь в живой мир посредством этих фото. Достаточно лишь вести себя правильно и тогда ничего плохого с вами не случится, а энергетика покойника не повлияет на вас.

Ни в коем случае не оставляйте фотографии умерших на видном месте: не стоит их вешать на стены, ставить в рамку на стол. По мнению большинства, "мертвые" фото, попадаясь часто на глаза, способны отнимать энергию у живого человека.

Впрочем, ничего страшного нет, если фото тихонько себе покоятся в альбоме, который вы редко открываете только для того, чтобы вспомнить близких и предаться ностальгии. Но часто мелькая перед глазами снимки действительно могут на вас повлиять, ухудшив общее состояние здоровья и подвергнув вас эмоциональной нестабильности.

Фотографии с умершими лучше всего хранить отдельно. А в случае, если у вас есть "общие" фото, на которых изображены и покойники и живые люди, лучше перенести его в альбом для усопших. Другие же предпочитают обрезать снимки, отделяя тем самым живую энергетику от мертвой.

Еще один совет - храните фото умерших в черном альбоме, либо поместите альбом в черный пакет или папку. Желательно открывать такие альбомы только в день поминовения ушедших в мир иной.

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