Необычные услуги, которые предоставляют авиакомпании

Авиаперелет для многих является скучным занятием, многие пассажиры удивляются красивым видом из окна первые 10 минут после взлета, а потом начинают замечать множество неудобств на борту. Перелет не радует своей продолжительностью, многим попадаются не самые приятные попутчики, а поспать удается лишь некоторым. Чтобы сократить количество жалоб авиакомпании придумали весьма нестандартные услуги, которые предоставляются во время полета. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, какие необычные услуги предоставляют различные авиакомпании.

"Подслушай пилота"

Работающий в США перевозчик United Airlines запустил новую возможность для своих пассажиров, которые благодаря специальному разъему для гарнитуры имеют возможность подслушать, что происходит непосредственно в кабине пилотов. Благодаря такой услуге любопытные пассажиры могут почерпнуть для себя много нового, а беспокойные - убедиться, что полет проходит без проблем.

Обнаженные стюардессы

Авиаперевозчик VietJet Air из Вьетнама удивляет пассажиров зажигательными танцами бортпроводниц в бикини. Эта услуга, между тем, предоставляется бесплатно и доступна практически всем, а придумала такое развлечение владелица компании. Бортпроводниц на такие рейсы отбирают не только по профессиональным навыкам, но и благодаря внешности.

Соседи

Перелет может испортить сосед, который громко храпит, он может быть с детьми или уж больно разговорчивым. Нидерландская фирма KLM Royal Dutch Airlines своим клиентам предлагает нестандартное решение этой проблемы: любой пассажир имеет возможность подобрать для себя соседа на период полета, изучив его страницу в соцсетях.

Свадьба

Все, кто приобрел билеты в аэропорту Стокгольма, получают возможность связать себя узами брака на высоте 74 метров. В этот момент пара окажется на балкончике, рассчитанном на диспетчеров. Указанная возможность предоставляется исключительно шведам, а с площадки для такой необычной церемонии открывается впечатляющий вид прямиком на взлетно-посадочные полосы.

Нудисты

Авиакомпания из Германии OssiUrlaub предлагает своим пассажирам испытать на себе всю свободу полета и раздеться прямо на борту. Такие рейс ориентированы прежде всего на нудистов, которым разрешается находиться в салоне абсолютно без одежды, но персонал всегда остается в своей постоянной униформе.

Культура

Перевозчик Asiana Airlines, работающий в Южной Корее, предлагает пассажирам ознакомиться с культурой государства непосредственно в воздухе. Стюардессы расскажут находящимся в салоне гражданам о традициях, научат мастерить фигурки оригами, а также немного писать и читать непосредственно на корейском языке.

Загадка

Бюджетная фирма Germanwings из Германии предлагает своим пассажирам отправиться в путешествие в неизвестном направлении. Чтобы обеспечить нестандартный отдых, от человека требуется только указать цель поездки, например, шоппинг, пляж и т.д, а перевозчик сам подберет пункт назначения.

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