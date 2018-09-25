Cын ведущей новостей сорвал прямой эфир матери - ВИДЕО

Маленький сын ведущей американского телеканала E! News Джулианы Ранчич сорвал прямой эфир матери, когда внезапно появился в студии и, не заметив, что вокруг кипит работа, устроил пляски во время выпуска новостей. Фрагмент сорванного эфира появился в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ее соведущий Джейсон Кеннеди заливался смехом, глядя на шоу мальчика. Журналистка поспешила убрать ребенка подальше от камер.

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