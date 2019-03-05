Этот турецкий повар не перестает удивлять своим мастерством - ВИДЕО
5 марта 2019 14:15 92
25-летний Бурак Оздемир, работающий шеф-поваром в стамбульском ресторане Hatay Medeniyetler Sofras, уже давно стал знаменитостью не только у себя в стране, но и по всему миру. Всё благодаря улыбке и приготовленным им гигантским блюдам турецкой и арабской кухни. Будьте осторожны: видеоролик ниже пробуждает аппетит, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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