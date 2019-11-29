До Нового года остается чуть больше месяца, и в преддверии этого праздника издание Finances Online составило топ-10 новогодних елок, стоимость которых бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, передает Day.Az.

Самым дорогим новогодним и рождественским атрибутом в истории считается лесная красавица, которую в 2010 году установили в роскошном отеле Emirates Palace Hotel в Абу-Даби. Фактическая стоимость самой конструкции составляла всего несколько тысяч долларов, но ее украшения довели ценник до 11,4 млн долларов, что превышает суммарную стоимость всех елок, попавших в рейтинг. На ее ветках вместо елочных игрушек были размещены алмазы, золото, жемчуг, сапфиры и изумруды. Кроме того, на елку поместили дорогие часы, ожерелья и браслеты.

Второе место занимает новогодняя елка в ювелирном магазине Ginza Tanaka в Токио. Она была полностью выполнена из золота и стоила около 4,27 млн долларов. Впервые на суд зрителей ювелирное творение представили в 2011 году. Елка высотой 2,4 метра была посвящена вселенной Дисней и содержала фигурки 50 известных персонажей мультфильмов.

На третьей строчке рейтинга оказалась рождественская елка 2010 года, встречавшая пассажиров аэропорта в Гонконге. Творение компании Swarovski было выполнено из 20 миллионов кристаллов золота и серебра, которые довели стоимость новогоднего атрибута до 1,8 млн долларов.

Столько же стоила елка в одном из универмагов Takashimaya в Японии в 2008 году. Однако высота этой красавицы была всего 40 см. Ее изготовили из лепестков роз, украшенных алмазами австралийского и африканского происхождения.

Замыкает пятерку лидеров еще одна новогодняя красавица от ювелиров из Ginza Tanaka. Десятиметровая елка появилась в 2016 году в честь 90-летия магазина. Она представляла собой драгоценный каркас, обмотанный тонкими нитями из чистого 24-каратного золота. Цена составила 1,8 млн долларов.

В число самых дорогих новогодних елок также входят хвойное дерево у Капитолия в Вашингтоне (1 млн долларов), 6-метровая бриллиантовая елка в торговом центре Burgis Junction в Сингапуре (1 млн долларов), настольная елка из бриллиантов и платины от ювелира Стива Квика (500 тысяч долларов), еще одна золотая елка в Ginza Tanaka (470 тысяч долларов) и украшенная дорогим коньяком елка в лондонском отеле Sofitel (55 тысяч долларов).