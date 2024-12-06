Монеты Священной Римской империи нашли в Польше

В Польше нашли клад редких монет времен Священной Римской империи, стоимость которого оценивается примерно в 500 тысяч злотых (около 12 млн рублей). Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что монеты обнаружили кладоискатели отец и сын Славомир и Шимон Милевски. С археологами они хотели отыскать следы древнеримской дороги, но случайно наткнулись на клад монет.

Археолог историко-исследовательской ассоциации "Триглав" Петр Дуда отметил, что эта находка является крупнейшей подобного рода, обнаруженной в Польше.

Найденные монеты были отчеканены в XVI и XVII веках, говорится в публикации. Особую ценность из них представляет серебряный талер с изображением короля польского Сигизмунда III. В 2023 году такую монету продали на аукционе 86 тысяч злотых