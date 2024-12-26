Неандертальцы могли освоить огонь 270 000 лет назад?

В пещере Ориньяк на юго-востоке Франции нашли ранние прямые доказательства контролируемого использования огня древними людьми в Европе. Ученые из Франции и Канады предполагают, что предки человека могли развить способность зажигать огонь по своему желанию около 270 000 лет назад.

Как передает Day.Az, об этом пишет Research Square.

Современные методы датирования, в частности, фулигинохронология, позволили установить, что в пещере существовало от 23 до 27 костров, которые, по всей видимости, использовались неандертальцами или их предками, Homo heidelbergensis.

Особое внимание привлекли следы закопченного минерального образования, которые указывают на наличие огня. Частота появления костров свидетельствует о том, что люди возвращались в пещеру, чтобы поддерживать огонь каждые несколько десятилетий. Эти данные ставят под сомнение ранее установленные сроки использования огня, согласно которым первые контролируемые костры появились около 245 000 лет назад в Испании. Если новые выводы подтвердятся, это будет означать, что овладение огнем произошло гораздо раньше.

Исследователи отмечают, что уникальные находки в Ориньяке, а также их характер, позволяют с высокой долей уверенности утверждать, что найденные следы огня связаны с деятельностью людей, а не природными явлениями. Это открытие открывает новые перспективы для изучения эволюции человеческой культуры и технологии огня.