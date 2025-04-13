Появились новые данные о трагедии Титаника

Университет Ньюскала (Великобритания) рассказал подробности о крушении крупнейшего трансатлантического лайнера "Титаник" в 1912 году.

Как передает Day.Az, подробности крушения 113-летней давности раскрыл доцент кафедры кораблестроения в учебном заведении Саймон Бенсон телеканалу ABC.

Профессор рассказал о проведении самого подробного на сегодняшний день 3D-сканирования обломков "Титаника". В Великобритании смогли сканировать 715 тысяч изображений обломков лайнера для дальнейшего конструирования цифровой копии "Титаника" вплоть до мелких деталей.

Благодаря этому ученые Ньюскала смогли выявить точное время столкновения лайнера с айсбергом.

"Сейчас мы фактически узнаем из этих симуляций, что время, которое потребовалось "Титанику" для столкновения с айсбергом составило 6,3 секунды", - заявил Бенсон.