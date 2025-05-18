Найдена скрытая угроза для древних артефактов

Китайские ученые из Пекинского химико-технологический университета обнаружили, что специальные защитные покрытия для сохранения древних металлических артефактов могут разрушать эти ценные объекты. Результаты исследования опубликованы в научномжурнале ACS Central Science (ACS CS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прозрачные акриловые смолы широко применяются в реставрации для защиты металлических предметов от влаги, света и кислорода. Однако со временем эти материалы могут стареть и выделять карбоксильные группы, провоцирующие коррозию. Особенно уязвимы железосодержащие артефакты - оружие, инструменты и монеты.

Команда разработала новый метод флуоресцентной визуализации, позволяющей выявлять эти процессы без повреждения археологических находок. Эксперименты показали, что при искусственном старении (под воздействием тепла и УФ-излучения) уже через три часа на границе раздела появляются опасные соединения.

"Раньше мы не могли точно отследить, где начинается химическая реакция между металлом и покрытием. Теперь у нас есть инструмент, который позволяет это увидеть", - пояснили авторы исследования.

Технику проверили на древней железной монете эпохи Северной Сун (X-XII вв.). Оказалось, что старое покрытие усиливает ржавление, тогда как на новом металле такого эффекта нет.

Исследователи предлагают разрабатывать полимеры с антиоксидантами и стабилизаторами, которые предотвратят вредные реакции.