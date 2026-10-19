Высокочувствительных людей больше тревожат мусор и граффити, чем жара и шум, выяснили ученые

Высокочувствительные люди воспринимают жару, шум и неприятные запахи не острее прочих - они отзываются сильнее на ощущение безопасности, ухоженность улиц и дружелюбие окружающих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к такому выводу пришла команда Вашингтонского государственного университета, опубликовавшая исследование в журнале Journal of Environmental Psychology.

Данные взяли из более чем 3800 анкет жителей Чикаго: через приложение на смартфоне они отмечали свои эмоции и оценивали условия на улицах и в парках. Чувствительность добровольцев заранее измерили стандартным опросником. У участников с высокими баллами позитивные настроения заметнее были связаны с порядком на улицах, безопасностью и теплым общением рядом, а тревожность у них вызывали мусор и граффити. Качество воздуха, температура и уровень шума не волновали чувствительных участников: их реакции не отличались от ответов остальных.

Высокочувствительностью называют черту, при которой любые переживания - и приятные, и тяжелые - ощущаются глубже, чем у других: такие люди острее реагируют на стресс, но и больше выигрывают от поддержки близких. Понятие закрепилось в 1990-е благодаря книгам американского психолога Элейн Арон. Прежде эту черту изучали в основном на крупных событиях - детстве, травмах, серьезных переменах, а бытовая среда оставалась слепым пятном.

"Похоже, дело в социальной среде, а не в физической", - подчеркнула руководитель работы, доцент психологии Ким Мейденбауэр. Выводы заставляют пересмотреть и сам диагностический опросник: судя по результатам, он улавливает чувствительность человека к эмоциям и другим людям, а не к физическому миру, так что название черты отражает ее суть не вполне точно.

Важно отметить, что исследование не охватывало экстремальных погодных условий вроде опасной жары или сильного смога, на которые чувствительные люди могут реагировать острее. Теперь лаборатория Мейденбауэр проверяет, не объясняются ли различия в чувствительности другими чертами характера или личными вкусами опрошенны