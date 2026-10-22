Тайна римского саркофага раскрыта спустя 150 лет

Скелет из римского саркофага, найденного на территории Вестминстерского аббатства в Лондоне 150 лет назад, наконец опознали. Археолог аббатства Уорик Родвелл установил, что останки принадлежат высокопоставленному средневековому монаху. Результаты исследования опубликованы в Journal of the British Archaeological Association, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известняковый саркофаг обнаружили при раскопках в аббатстве в 1869 году. Надпись на камне упоминает Валерия Амандинa, зажиточного бритта, жившего примерно в 300-400 годах нашей эры. Крышку при этом венчал латинский крест, высеченный предположительно в X или XI веке. Крест указывал, что гробницу использовали повторно спустя несколько столетий. Следующие полтора века оставалось неизвестным, кто именно занял ее вместо Валерия.

Радиоуглеродное датирование образца кости, выполненное в шотландском Центре экологических исследований, указало на период с 987 по 1052 год нашей эры. Специалист по костям Джеймс Янг Лангторн оценил возраст мужчины в 35-49 лет при росте около 175 сантиметров. Эксперты XIX века видели в скелете "крепкого молодого человека" не старше 30 лет и ростом около 170 сантиметров.

Главным кандидатом Родвелл называет Эльфвига, который возглавлял аббатство в сане аббата, то есть настоятеля, и скончался около 1020 года. Второй вариант - его преемник Вулнот, умерший в 1049 году и тоже, вероятно, погребенный в обители. В те годы Вестминстер был бенедиктинским монастырем.

"У нас есть два реальных претендента на роль обитателя саркофага, - отметил Родвелл. - Любой из них подойдет, если предположить, что аббата назначили в возрасте двадцати с небольшим лет, а умер он ближе к пятидесяти. Тот факт, что Эльфвиг уже был монахом Вестминстера, возможно, говорит в его пользу".

Догадку о высоком статусе покойного подтверждает и его каменный саркофаг. Его не строили специально для монаха: римскую гробницу приспособили заново, поместив внутрь деревянный гроб. Рабочие наткнулись на нее еще в 1820 году, расколов верхнюю плиту на шесть частей. Находку восстановили и официально описали лишь спустя 49 лет.

Долгое время кости из гроба считались утраченными, пока в 2016 году саркофаг не отправили на реставрацию: подняв крышку, специалисты неожиданно нашли внутри почти полный скелет. По белым следам извести археологи разглядели очертания того самого деревянного гроба, истлевшего за семь веков. Сегодня гробницу можно увидеть в Галереях бриллиантового юбилея королевы.