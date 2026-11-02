Ученые нашли у морских птиц джетлаг, мешающий ориентироваться по солнцу

Биологи из Оксфордского университета установили, что у морских птиц при дальних перелетах возникает рассинхрон внутренних часов с местным временем - то же, что у людей называется джетлагом. Из-за этого птицы ошибаются в навигации по солнцу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Science.

Команда во главе с доктором Патриком Левином проанализировала 20 лет GPS-данных по 1045 буревестникам (Puffinus puffinus), охватывающих 3688 кормовых вылетов. Эти птицы гнездятся на островах у западных берегов Британии и Ирландии и улетают за кормом на сотни километров, порой до 1000 км к западу от колоний. На обратном пути они летят на восток, пересекая меридианы, и их внутренние часы отстают от местного солнечного времени до часа.

Анализ показал систематический поворот траекторий полета по часовой стрелке - именно такой сдвиг предсказывает рассинхрон часов. Модели сравнили с альтернативной версией, объяснявшей ошибки буревестников изменениями магнитного поля Земли, но солнечный компас объяснил данные лучше. Ошибки сохранялись и там, где видна береговая линия: птицы не просто следовали берегу, а продолжали сверяться с солнцем.

"Изучать когнитивные процессы у животных в дикой природе сложно, и отрадно понимать, что если достаточно тщательно измерять их естественные перемещения, можно вскрыть механизмы поведения", - отметил профессор Тим Гилфорд.

Для опытных птиц цена ошибки невелика: при среднем отклонении 7° буревестник, возвращающийся за 1000 км, пролетит лишь около 5 лишних километров - птицы постоянно корректируют курс. Но у птиц в первой миграции малые ошибки могут накапливаться и смещать конечную цель на сотни километров. Внутренние часы регулируют и другие процессы, и авторы допускают, что рассинхрон может бить по здоровью подобно человеческому джетлагу.

"Следующий шаг - понять, как этот рассинхрон влияет на животных: сбивают ли они критические поведения, есть ли у них физиологические побочные эффекты, как у нас, и так ли это вредно для их здоровья, как джетлаг для нашего", - добавил Левин. По его словам, птицы, регулярно летающие на большие расстояния, могли бы подсказать, как справляться с джетлагом и человеку.