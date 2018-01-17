Женщина вышла замуж за призрак давно умершего пирата - ВИДЕО

Аманда Тиг, которая устала от отношений с мужчинами, принадлежащими "физическому" миру, решила пойти другим путём и вышла замуж за пирата, казнённого почти 300 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

45-летняя жительница Северной Ирландии рассказала, что её необычный роман начался в 2014 году, когда она начала чувствовать, что рядом с ней постоянно витает какая-то энергия.

Вскоре дух вышел с ней на контакт и стал активно общаться с Амандой, так что очень скоро между ними завязалась сначала дружба, а затем и любовь. Именно тогда женщина с помощью медиумов узнала о преступном прижизненном прошлом своего возлюбленного, но это её не остановило, ведь он оказался очень чутким и нежным партнёром.

Поскольку браки между людьми и призраками на родине невесты не считаются законными, она выехала на яхте в нейтральные воды Атлантического океана, сопровождаемая лишь несколькими гостями, чиновником для регистрации странного брака и медиумом, с помощью которого умерший пират смог изъявить своё согласие жениться.

Теперь Аманда, которая стала во всех документах писать о себе как о замужней даме, заявляет, что очень счастлива. Более того, она готова оказать помощь всем женщинам, разочаровавшимся в реальных мужчинах, ведь новоиспечённая жена выяснила, что связь с призраком может принести куда больше радости.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

