Как домашние животные влияют на ваших детей - ИССЛЕДОВАНИЕ

Воспитывающиеся в семьях с домашними животными дети оказываются умнее своих сверстников, не имеющих животных. При этом наличие шиншиллы приводит к лучшим результатам в плане интеллекта.

79% детей в возрасте от 5 до 16 лет считают, что наличие домашних животных позитивно влияет на выполнение работы по дому. 55% детей, имеющих дома шиншилл, чувствуют себя интеллектуально более развитыми. В целом, обладание животными делает детей заботливыми и ответственными. К такому выводу пришли британские социологи, опросившие более тысячи детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Оказалось, что разные домашние животные оказывают разное влияние на детей. Так крысы или мыши, по мнению 92% и владельцев, помогают выполнять работу по дому. Собак за такую помощь благодарят 86% детей, а кошек 80%. Половина опрошенных уверены, что стали более счастливыми благодаря наличию в доме животных, треть уверена, что животные делают их более спокойными, а 20% - более умными.

При этом самыми мощными в плане развития детского интеллекта оказались шиншиллы и мелкие грызуны дегу, 55% владельцев которых считают себя более умными, чем остальные их сверстники. 68% обладателей рептилий считает, что эти животные сделали их более ответственными. На втором месте владельцы кроликов (61%), на третьем кошек (40%), на четвертом собак (36%). Наконец, 20% детей, имеющих домашних животных, благодарят своих любимцев за то, что они позволили наладить общение с другими детьми.

Психологи уже давно рекомендуют брать животных в семьи, где растут малообщительные дети. Если ребенок просто стесняется с кем-то знакомиться, то домашнее животное быстро подружит его с окружающими. К примеру, владельцы собак обычно заговаривают между собой практически сразу и без долгих прелюдий. Тем более что искать темы для разговора им не нужно, ведь они бегают рядом с ними.

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