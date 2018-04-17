"Люк Скайуокер" не хочет возвращаться в "Звездные войны" - ПРИЧИНА

Не все смогли спокойно пережить уход из жизни актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в саге "Звездные войны". Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) заявил, что теперь ему уже "все равно" на культовую сагу и он не хочет возвращаться во франшизу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Актер признался, что после смерти коллеги и подруги не видит большого смысла возвращаться к своей культовой роли. "Я перестал наслаждаться этой историей, - говорит он. - Меня постоянно спрашивают, вернусь ли я. Но мне сейчас все равно, Хан Соло ушел, и Люк тоже".

Сейчас франшиза, запущенная много лет назад Джорджем Лукасом, переживает второе рождения благодаря новым лицам, а "старички" возвращаются лишь эпизодически. Поэтому даже если Хэмилл действительно решит не возвращаться к роли Скайуокера, Disney наверняка не свернет свою многомиллионную франшизу и продолжит выпускать успешные картины с молодыми и талантливыми актерами. Зрителям уже полюбились Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Джон Бойега.

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