Очевидцы транслировали перестрелку с ранеными в прямом эфире - ВИДЕО

Британский таблоид The Sun распространил запись, сделанную пользователями одной из социальных сетей. Очевидцы транслировали в прямом эфире жестокую драку двух американских подростков, переросшую в перестрелку, в результате которой два молодых человека оказались ранеными, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Издание сообщает, что драка со стрельбой произошла на автостоянке, на глазах у десятка свидетелей. В какой-то момент один подросток достал пистолет. Вся эта сцена транслировалась очевидцами происходящего в прямом эфире.

По имеющейся информации, в результате инцидента пострадали двое подростков в возрасте 19 и 16 лет. Они были доставлены в местную больницу.

В настоящее время полиция ведет разбирательство.

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