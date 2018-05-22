Фейерверк, вышедший из-под контроля, отправил несколько человек в больницу - ВИДЕО
22 мая 2018 15:12 238
Неисправность фейерверка на сельском шоу близ Дарвина (Австралия) привела к тому, что несколько человек отправились в больницу, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Точная причина инцидента в данный момент выясняется, но считается, что фейерверк начал взрываться недостаточно высоко, и его частицы полетели прямо в толпу зрителей.
Пиротехник, занимавшийся установкой злосчастного фейерверка, и трое зрителей-детей, были доставлены в местную клинику. К счастью, речь шла всего лишь о незначительных ожогах, так что всех пациентов очень скоро отпустили по домам.
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