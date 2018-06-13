iPhone X выжил после самого безумного испытания в истории - ВИДЕО

Компания Apple наделила смартфон iPhone X защитой от воды и пыли, которой предусмотрена возможность погружения в воду не более чем на полчаса и не глубже одного метра. Такая степень защиты спасает гаджет от сильного дождя, падения в воду и других неприятных жизненных ситуаций, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Автор канала Man + River, зарабатывающий тем, что ищет под водой различные потерянные вещи, обнаружил на дне реки iPhone X. Смартфон был в обычном защитном чехле, а на его экран было наклеено защитное стекло. Выждав три дня до полного высушивания устройства, блогер включил его и выяснил, что он работает в обычном режиме. Он разблокировал гаджет, который не было защищен паролем, и после этого связался с владельцем. Об этом сообщает Akket.com.

Обладательница устройства рассказала, что две недели назад путешествовала с друзьями на лодке, и уронила смартфон за борт.

По мнению автора блога, произошло невероятное событие, потому как класс защиты IP68, который применяется для iPhone X, не предусматривает нахождения устройства под водой на глубине до двух метров более двух часов. Но iPhone X пролежал на дне реки две недели и продолжил работать так же хорошо, как и до погружения под воду.

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