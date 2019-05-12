Мексиканский борец Сесар Гонсалес Баррон (имя на ринге - Серебряный Король), скончался во время поединка в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на Би-би-си.

51-летний рестлер, выступавший на известной арене Раундхаус в Кэмден-Тауне на севере Лондона, в ходе боя упал на ринг и не встал.

Профессиональный борец Сесар Баррон на родине в Мексике был настоящей звездой, причем не только на ринге, но и в кино. В 2005 году он снялся в голливудской комедии "Суперначо" (Nacho Libre) вместе с американским комиком Джеком Блэком, сыграв роль злодея Рамзеса.

Баррон скончался в разгар поединка в рамках шоу Lucha Libre, проходившего в британской столице в субботу. В театрализованном шоу Lucha Libre обычно выступают в акробатическом стиле рестлеры в красочных масках - лучадоры.