В американском штате Флорида два грабителя попытались взломать банкомат паяльной лампой. Об этом полиция округа Окалуса сообщила в официальной группе в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 31 мая, на острове Окалуса. По информации ведомства, один из правонарушителей держал в руках лом и высматривал полицейских, пока его подельник пытался вскрыть банкомат при помощи паяльной лампы.

В результате непутевые воры потерпели фиаско. Вместо того чтобы открыть доступ к деньгам, бандиты наглухо запаяли металлические детали и ушли ни с чем.

Полицейские начали расследование и ведут поиски грабителей.

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