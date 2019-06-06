https://news.day.az/world/1126617.html Непутевые воры пытались взломать банкомат и запаяли его - ФОТО
Непутевые воры пытались взломать банкомат и запаяли его - ФОТО
В американском штате Флорида два грабителя попытались взломать банкомат паяльной лампой. Об этом полиция округа Окалуса сообщила в официальной группе в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в пятницу, 31 мая, на острове Окалуса. По информации ведомства, один из правонарушителей держал в руках лом и высматривал полицейских, пока его подельник пытался вскрыть банкомат при помощи паяльной лампы.
В результате непутевые воры потерпели фиаско. Вместо того чтобы открыть доступ к деньгам, бандиты наглухо запаяли металлические детали и ушли ни с чем.
Полицейские начали расследование и ведут поиски грабителей.
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