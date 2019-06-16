Пассажирский Boeing, выполнявший рейс из Милана, готовится к экстренной посадке в московском Шереметьево, сообщает РЕН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, на борту самолета сработал датчик о разгерметизации.

После этого, командир запросил экстренное снижение.

Диспетчеры одобрили решение снизиться до 7 тыс метров, после чего авиалайнер направился в Шереметьево.

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