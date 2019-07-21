Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 12.00 воскресенья составила 13,61% по данным пяти избирательных округов из 199 по всей стране. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно информации, уже поступили данные об активности избирателей из 5 округов. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Волынской области явка составляет 12,8%, в Донецкой - 17,12%, во Львовской - 11,4%, в Одесской - 13,88%.

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