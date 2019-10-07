Европейская комиссия начала детальную оценку планируемой сделки между Boeing Co. и бразильской Embraer SA, придя к выводу, что закрытие сделки может снизить уровень конкуренции на рынке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Регулятору предстоит вынести окончательное решение по сделке до 20 февраля. Тем временем Boeing и Embraer, которые ранее уже перенесли планируемую дату завершения сделки с текущего года на начало 2020 г., рассчитывали, что ЕК завершит свою оценку 4 октября.



Переход Еврокомиссии от обычного изучения сделок к их "детальной оценке" обычно несет в себе риск того, что регулятор потребует от компаний продать часть активов, чтобы устранить сомнения с точки зрения антимонопольного законодательства, отметили эксперты.

В заявлении ЕК говорится об обеспокоенности регулятора тем, что сделка "устранит Emrbaer как третьего по величине глобального конкурента как для Boeing, так и для Airbus", что "может повысить расходы для покупателей при сокращении выбора".



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!