https://news.day.az/world/1195399.html В Ливии закрыты крупнейшие нефтяные месторождения

В Ливии закрыты крупнейшие нефтяные месторождения

В мире, 19 января 2020 20:53 358

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто в воскресенье по требованию работающих там представителей ливийских племен. Об этом сообщил информационный портал Al Wasat со ссылкой на технических специалистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После того, как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии (крупнейший в стране), все скважины Эш-Шарары законсервированы", - передает издание. Одновременно с Эш-Шарарой было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях составляет порядка 400 тыс. баррелей.

Это произошло на фоне прозвучавших в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа о немедленном возобновлении экспорта нефти. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera, Сарадж "потребовал открыть клапаны для откачки нефти в их [властей в Триполи] пользу".

С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась. В субботу Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт). Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста. По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в размере 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу порядка $55 млн.

Как пояснили в корпорации, месторождения, откуда в порты "нефтяного полумесяца" поступает нефть для дальнейшего экспорта, пока функционируют, но добыча сократилась, и по мере заполнена резервуаров скважины будут законсервированы. В том районе расположено в общей сложности около 50 месторождений.

В пятницу, по информации ливийского издания Al Wasat, "Форум ливийских племен и городов востока" объявил о намерении экспортеров прекратить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет, куда будут поступать доходы от экспортируемой востоком страны нефти. Племена и общественность восточного региона крайне недовольны тем, что все доходы от нефти поступают в центральный банк страны в Триполи. Они утверждают, что средства идут на оплату, в том числе боевиков, закупку боевой техники, а восток не видит живых денег. По итогам 2019 года общие доходы NOC от нефти, газа и нефтепродуктов составили $22,5 млрд, что на 8,5% ниже по сравнению с 2018 годом.

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