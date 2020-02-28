Европейская комиссия работает, оказывая бесперебойную поддержку странам-членам ЕС, присоединяясь к международным усилиям по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на www.euneighbours.eu.

В понедельник, 24 февраля, было объявлено о выделении Комиссией нового пакета помощи для активизации готовности, предотвращения и сдерживания вируса по всему миру в размере 232 млн. евро. Часть этих денег будут выделена незамедлительно для различных секторов, а остальное финансирование будет распределяться в течение последующих месяцев.

"Учитывая, что появляются все новые и новые случаи заражения, приоритетом номер один для нас является здоровье людей. Будь то усовершенствование мер готовности к вспышке в Европе, Китае или где-либо еще, - мировое сообщество должно работать сообща. И Европа готова играть здесь ведущую роль", - отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.