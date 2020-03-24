Коронавирус может вызвать нехватку персонала в атомной энергетике

Ряд национальных правительств планирует беспрецедентные шаги для сохранения здоровья высококвалифицированных работников атомной индустрии, отвечая на вызовы новой болезни, которой заразилось уже более 240 000 человек по всему миру, и стремясь свести к минимуму воздействие пандемии на атомную отрасль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bellona, официальные лица в Соединенных Штатах предлагают изолировать ключевых технических специалистов на атомных электростанциях страны и попросить их жить вблизи рабочего места, чтобы избежать заражения вирусом. Многие операторы утверждают, что для этой цели они запасают кровати, одеяла и продукты питания.

Комиссия по атомной энергии США заявила, что в случае, если эти меры не смогут защитить работников АЭС от пандемии, и станции не будут укомплектованы должным образом, она готова закрыть любую из 60 атомных станций.

Операторы в других странах уже начали сталкиваться с последствиями распространения вируса. Власти Великобритании объявили о закрытии завода по переработке ядерного топлива в Селлафилде после того, как 8% из его 11 500 сотрудников были вынуждены уйти на карантин. Это было вызвано тем, что на прошлой неделе у одного из работников завода было подтверждено заражение коронавирусом. Остановка работы завода приведёт к его преждевременному выводу из эксплуатации, поскольку его и так планировали окончательно закрыть к концу этого года.

В Селлафилде сотрудников уверили, что компания изменит производство, чтобы "наилучшим образом использовать имеющихся людей".

Франция, самая зависимая от атомной энергетики страна, объявила о сокращении персонала на АЭС во Фламвиле на севере страны. Национальный оператор атомных электростанций Франции заявил, что из-за высокого уровня заболеваемости в регионе он сокращает персонал АЭС с 800 до 100 человек. Ещё 10 марта компания сообщила, что у трёх работников этой станции был обнаружен коронавирус.

Представитель завода во Фламвиле прокомментировал новостному агентству Рейтер, что на станции "решили оставить только тех, кто отвечает за безопасность станции и охрану" до тех пор, пока кризисная ситуация с пандемией коронавируса не изменится.

Французский оператор электросетей ожидает, что доступная мощность атомной энергетики будет на 3,6 ГВт ниже, чем средний показатель за 2015-2019 годы. Он также прогнозирует падение внутреннего спроса на атомную энергию.

Чрезвычайные меры реагирования национальных операторов атомных электростанций являются симптомами большой проблемы, которую вирус Covid-19 поставил перед атомным сектором, заявил в интервью журналу Power Technology Magazine Майкл Шнайдер, независимый аналитик в области атомной энергетики и политики.

"Covid-19 представляет собой беспрецедентную угрозу д ля чувствительной стратегической инфраструктуры, прежде всего энергетического сектора, - уверен он. - Французский пример раскрывает фундаментальную общественную проблему, которой ещё не уделялось достаточно внимания, - обеспечение безопасной работы атомной энергетики в условиях пандемии. Эксплуатация и обслуживание атомных электростанций зависит от небольшой группы высококвалифицированных технических специалистов и инженеров".

В связи с особой ценностью сотрудников АЭС некоторые представители атомной отрасли США рассматривают возможность просто изолировать работников электростанций по месту работы, посадив их на так называемый профилактический карантин.

Мария Корсник, глава находящегося в Вашингтоне Института атомной энергии, рассказала изданию New York Times, что на атомных станциях "обсуждают меры по изоляции ключевой группы сотрудников для обеспечения работы станции и необходимость запасов готовой к употреблению пищи, одноразовой посуды, расходных материалов для стирки и предметов личной гигиены".

Министерство внутренней безопасности США отвечает за взаимодействие с операторами атомных электростанций для обеспечения их работы во время объявленного чрезвычайного положения. В четверг министерство выпустило руководящие принципы, схожие с мерами, которые предложила Мария Корсник.

"Когда невозможно организовать длительную удалённую работу, предприятия должны разработать стратегии, направленные на снижение вероятности распространения заболевания, - говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности, процитированном изданием Power Magazine. - Это включает в себя, но не ограничивается только этими мерами, разделение персонала путём смещения часов или дней смен и/или социальное дистанцирование".

Рой Палк, президент и главный исполнительный директор New Horizons Consulting, консультирующего энергетические компании в США, сказал изданию Power Magazine, что "на сегодняшний день есть много вопросов без ответа, потому что это не та модель, с которой все привыкли работать".

По его словам, чтобы сохранить нам электричество, коммунальным предприятиям и операторам электростанций, возможно, придется рассмотреть вопрос о содержании персонала на рабочем месте в течение длительного времени.

"Операторы электростанций получают лицензию на работу, они высококвалифицированные кадры, - говорит Палк. - Эти люди должны быть на работе, они должны быть здоровыми. У них большие обязательства перед обществом".

Новостное агентство Reuters связалось с дюжиной других поставщиков электроэнергии, которые заявляют, что у них есть планы по снижению рисков заражения для своих сотрудников и обеспечению непрерывности обслуживания, но они отказались комментировать вопрос о том, рассматривают ли они возможную изоляцию персонала как один из выходов из сложившейся ситуации.

В Нью-Йорке поставщик энергии Consolidated Edison Inc, который обеспечивает электроэнергией около 3,3 млн клиентов и поставляет газ для 1,1 млн клиентов в Нью-Йорке и округе Уэстчестер - оба из которых находятся на карантине, - заявил, что предпринимает шаги для поддержания здоровья ключевых работников, в том числе изоляцию некоторых сотрудников центра управления в местах, где они могут выполнять свою работу, не подвергая себя опасности.

Компания Duke Energy Corp, обеспечивающая электроэнергией 7,7 млн потребителей в шести штатах и поставляющая ​​газ для 1,6 млн потребителей в пяти штатах, ввела дополнительные меры по проверке здоровья рабочих, такие как измерение температуры, на электростанциях и других критически важных объектах.

Компания Puget Sound Energy, обслуживающая более 1,5 млн клиентов в Сиэтле (штат Вашингтон), в регионе, сильно пострадавшем от коронавируса, заявила, что все второстепенные сотрудники переведены на удалённую работу.