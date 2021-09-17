https://news.day.az/world/1381181.html В Душанбе впервые в истории прозвучал гимн Шанхайской организации сотрудничества - ВИДЕО
В Душанбе впервые в истории прозвучал гимн Шанхайской организации сотрудничества - ВИДЕО
На заседании Совета Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе под сводами Дворца Навруз впервые прозвучал гимн ШОС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, его автор - Народный артист Таджикистана Амирбек Мусозода.
Первый исполнитель произведения - Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер - Сергей Скрипка.
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