В Душанбе впервые в истории прозвучал гимн Шанхайской организации сотрудничества

На заседании Совета Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе под сводами Дворца Навруз впервые прозвучал гимн ШОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, его автор - Народный артист Таджикистана Амирбек Мусозода.

Первый исполнитель произведения - Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер - Сергей Скрипка. 