МИД Турции выразил озабоченность в связи с обострением обстановки в Косово

МИД Турции в понедельник выразил озабоченность в связи с обострением обстановки на севере Косова, призвав избегать шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении турецкого МИД в Twitter.

"Мы с беспокойством следим за событиями, происходящими на севере Косова, которые наносят ущерб региональной безопасности и стабильности. Призываем все стороны воздерживаться от акций насилия и действий, способствующих нагнетанию напряженности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в Анкаре считают конструктивной роль Международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR), которая направлена не недопущение эскалации напряженности.