ЕС принял девятый пакет санкций против Ирана

Евросоюз ввел в действие девятый пакет санкций в отношении Ирана за нарушения прав человека.

Как сообщает Day.Az, решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

В решении говорится, что в черный список включены семь чиновников Ирана - два губернатора, один прокурор, один заместитель судьи и три сотрудника полиции. Всем им ЕС закрыл доступ на свою территорию и пообещал заблокировать их европейские активы.