https://news.day.az/world/1576684.html ЕС принял девятый пакет санкций против Ирана
ЕС принял девятый пакет санкций против Ирана
Евросоюз ввел в действие девятый пакет санкций в отношении Ирана за нарушения прав человека.
Как сообщает Day.Az, решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
В решении говорится, что в черный список включены семь чиновников Ирана - два губернатора, один прокурор, один заместитель судьи и три сотрудника полиции. Всем им ЕС закрыл доступ на свою территорию и пообещал заблокировать их европейские активы.
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