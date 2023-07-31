Военные власти Нигера предупреждают

Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил по государственному телевидению официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

Франция ищет возможности для военного вмешательства в дела Нигера, приводит его слова новостной портал Lesahel. Абдраман утверждал, что в его распоряжении находится документ, изданный от имени бывшего министра иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду, который "уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу [в столице Ниамее], чтобы освободить находящегося там президента Базума".

Проверить подлинность документа из независимых источников пока не удалось. Масуду, который во время переворота находился за пределами Нигера, объявил себя временно исполняющим обязанности премьер-министра Нигера.