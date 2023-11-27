https://news.day.az/world/1617586.html НАТО призвало продлить перемирие в Газе
НАТО призвало продлить перемирие в Газе
Североатлантический альянс призывает к продлению паузы в боевых действиях в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28-29 ноября в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я призываю продлить паузу, что позволит [доставить] очень необходимую помощь населению и освободить больше заложников", - сказал он.
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