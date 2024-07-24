Выход Байдена из гонки усилил неопределенность в отношениях США и Китая

Неопределенность в перспективах отношений между Китаем и США усилилась еще больше после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в редакционной статье газеты South China Morning Post.

"Одним самоотверженным поступком 81-летний Байден поставил интересы своей партии выше собственных и дал демократам шанс возродить кампанию, которая провалилась после его катастрофических теледебатов в прошлом месяце. Уход Байдена также усиливает неопределенность в отношениях между Китаем и США. Можно только догадываться о том, как [вице-президент США Камала] Харрис, которая все еще должна выиграть выдвижение от своей партии, будет подходить к этим жизненно важным отношениям", - пишет газета.

В то же время издание напоминает, что за свою политическую карьеру Харрис не завела друзей в Пекине, выступила соавтором Закона о правах человека и демократии в Гонконге в 2019 году, который подписал занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп, что повысило вероятность экономических санкций против мегаполиса. Харрис также была частью администрации Трампа, которая проводила линию на торговую войну с Китаем, вводила тарифы на электромобили из КНР, ограничения на поставку в Китай полупроводников, указывает издание.

"Ситуация не станет легче, если Трамп вернет себе Белый дом. Быстро оперируя фактами и не скупясь на прямоту, он пригрозил еще более высокими тарифами на китайские автомобили, чтобы защитить автомобильную промышленность США. Его напарник по предвыборной гонке Джеймс Дэвид Вэнс также настроен воинственно в отношении Китая", - пишет газета, отмечая при этом, что еще остается надежда на то, что тот, кто придет в Белый дом после выборов, попытается отодвинуть отношения между странами от края пропасти.

"Несмотря на это, несомненно, что Китай стремится поддерживать эти важнейшие двусторонние отношения. При [председателе КНР] Си Цзиньпине Пекин искренне стремится развивать отношения, основанные на взаимном уважении и выгоде, признавая при этом фундаментальные различия между двумя крупными державами", - указывается в материале.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к американскому лидеру отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

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