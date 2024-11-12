https://news.day.az/world/1706247.html Стоимость биткойна обновила исторический максимум Стоимость биткойна в ходе торговой сессии обновила исторический максимум, превысив $87 тысяч (+9,5%). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 00:14 по бакинскому времени. По данным на 00:20, стоимость биткойна немного снизилась и находилась на уровне $86,9 тыс.
Стоимость биткойна обновила исторический максимум
Стоимость биткойна в ходе торговой сессии обновила исторический максимум, превысив $87 тысяч (+9,5%).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 00:14 по бакинскому времени.
По данным на 00:20, стоимость биткойна немного снизилась и находилась на уровне $86,9 тыс.
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