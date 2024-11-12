Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии обновила исторический максимум, превысив $87 тысяч (+9,5%).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 00:14 по бакинскому времени.

По данным на 00:20, стоимость биткойна немного снизилась и находилась на уровне $86,9 тыс.