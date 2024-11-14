Колумбия определила сумму ущерба после наводнений

Ликвидацию последствий обрушившихся на Колумбию наводнений оценили более чем в 300 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, сумму сообщило издание Colombia Reports.

Устранение ущерба от разгула стихии обойдется властям в 382 миллиона долларов, или 1,7 триллиона колумбийских песо. Буря ознаменовала собой приход сезона дождей, который в этот раз оказался особенно тяжелым. Проливные дожди на тихоокеанском побережье Колумбии и в Андах вынудили более 90 тысяч человек покинуть свои дома.

Заметнее других в результате непогоды пострадала провинция Чоко, где жертвами половодья стали свыше 100 тысяч жителей. Мощные дожди и ураганы также поразили департамент Ла-Гуахира. Менее значительные последствия коснулись столицы - в Боготе наблюдается дефицит питьевой воды после затяжного периода засухи. Для поддержки этих регионов правительство Колумбии зарезервировало 18 миллионов долларов (80 миллиардов колумбийских песо) бюджетных средств.

Случившееся наводнение власти страны объявили "климатическим коллапсом". Президент Густаво Петро объявил на всей территории Колумбии режим бедствия.