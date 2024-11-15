Маск встретился с представителем Ирана в обход Байдена

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск встретился с представителем Ирана в ООН без ведома действующего президента США Джо Байдена, чей срок истекает 20 января следующего года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чиновники администрации Байдена в ООН не были уведомлены о проведении встречи и до сих пор не получили независимого подтверждения того, что она состоялась", - приводит телеканал слова источника из президентской администрации.

Дополнительно уточняется, что разговор двух сторон продлился более часа. Главной темой встречи были идеи о том, как можно снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном.