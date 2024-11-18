Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

Иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что взломщики получили доступ к перепискам сотрудников Конгресса и библиотеки, которые они вели с января по сентябрь. Fox News уточняет, что библиотека Конгресса уже устранила уязвимости в электронной системе, которые использовались для взлома. Также о взломе сообщили сотрудникам Палаты представителей и Сената.

Библиотека обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Также отмечается, что масштабы утечки данных изучит Федеральное бюро расследований (ФБР).