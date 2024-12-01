Хуситы объявили об использовании против Израиля гиперзвуковой ракеты

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по району Яффо в Тель-Авиве с использованием "гиперзвуковой ракеты". С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ракетные войска <...> провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По слова представителя "Ансар Аллах", ракета "успешно поразила цель". Он отметил, что на фоне продолжающихся преступлений Израиля в секторе Газа хуситы "удвоят военные операции с использованием ракет и беспилотников".