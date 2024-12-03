США ужесточили санкции против Китая

США ужесточили санкции против полупроводниковой промышленности и ИИ-разработок Китая. Об этом сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Администрация США ввела новые меры экспортного контроля в отношении 24 видов оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов. Они затронут поставки в КНР микросхем памяти с высокой пропускной способностью, используемых для производства чипов. Кроме того, 140 китайских компаний, в числе которых SMIC и Huawei, внесут в перечень организаций, для поставок которым мировым производителям необходимо иметь экспортные лицензии.

"Это самый жесткий контроль, который когда-либо вводили США, чтобы снизить способность КНР производить самые передовые чипы, которые Пекин использует для модернизации оборонного сектора", - пояснила министр торговли США Джина Раймондо.