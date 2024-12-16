https://news.day.az/world/1715727.html Сирия переходит на новую денежную единицу? Лидер сирийской оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани рассказал о планах по управлению страной. В интервью AlarabyTV он заявил, что после стабилизации текущей валюты будет проведен переход на новую денежную единицу, передает Day.Az.
Сирия переходит на новую денежную единицу?
Лидер сирийской оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани рассказал о планах по управлению страной.
В интервью AlarabyTV он заявил, что после стабилизации текущей валюты будет проведен переход на новую денежную единицу, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что в числе приоритетных задач - восстановление разрушенных домов и возвращение всех беженцев, включая последних мигрантов. Также аль-Джулани сообщил, что в ближайшее время будут приняты важные экономические решения для стабилизации ситуации в стране.
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