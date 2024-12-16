Сирия переходит на новую денежную единицу?

Лидер сирийской оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани рассказал о планах по управлению страной.

В интервью AlarabyTV он заявил, что после стабилизации текущей валюты будет проведен переход на новую денежную единицу, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что в числе приоритетных задач - восстановление разрушенных домов и возвращение всех беженцев, включая последних мигрантов. Также аль-Джулани сообщил, что в ближайшее время будут приняты важные экономические решения для стабилизации ситуации в стране.