https://news.day.az/world/1720323.html Сгорел один из крупнейших рынков Западной Африки - ВИДЕО Кантаманто, один из крупнейших рынков Западной Африки, сгорел в столице Ганы Аккре, разорив тысячи торговцев. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сгорел один из крупнейших рынков Западной Африки - ВИДЕО
Кантаманто, один из крупнейших рынков Западной Африки, сгорел в столице Ганы Аккре, разорив тысячи торговцев.
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