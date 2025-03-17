Европа испугалась лишения доступа к вооружениям США

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) опасаются, что могут лишиться доступа к вооружениям США, которые они покупали десятилетиями. Об этом сообщает Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Европейские лидеры уже несколько недель пребывают в смятении от осознания того, что они больше не могут рассчитывать на то, что США придут им на помощь", - говорится в материале.

Отмечается, что решение властей США ограничить Киеву доступ к разведывательной информации и прекращение поставок оружия Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон вызвали тревогу в европейских столицах. Это связано с тем, что США могут применить подобные меры и в отношении Европы.

"Если США просто скроют программное обеспечение или другую важную информацию, необходимую для работы систем, европейцы будут серьезно ограничены в своей способности реагировать на угрозы", - отмечают авторы статьи.