Иранский завод увеличил производство бензина

Во 2-й половине прошлого иранского года (22 сентября 2024 г.-20 марта 2025 г.) ежедневное производство бензина иранской нефтеперерабатывающей компанией "Абадан" увеличилось примерно на 3 миллиона литров, или на 20%.

Как передает Day.Az, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор иранской нефтеперерабатывающей компании "Абадан" Фардин Рашеди.

По его словам, во 2-й половине прошлого года производство бензина выросло с 14,9 млн литров в день до 17,8 млн литров.

По словам Рашеди, с увеличением добычи потенциал компании по переработке сырой нефти превысил 500 тысяч баррелей в день.

"В настоящее время нефтеперерабатывающая компания "Абадан" обеспечивает 17% потребления бензина в стране, 22% потребления дизельного топлива и 42% потребления мазута", - отметил он.

Представитель компании сказал, что в прошлом году на нефтеперерабатывающих заводах Ирана был осуществлен ряд производственных мер, что привело к увеличению производства бензина.

Отметим, что иранская нефтеперерабатывающая компания "Абадан" производит сжиженный газ, бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, битум, растворители, серу, нафту и другие продукты.