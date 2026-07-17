https://news.day.az/world/1848607.html В китайских компаниях появился новый тренд - ВИДЕО В китайских компаниях новый тренд - начинать утро на работе с командного танца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
В китайских компаниях появился новый тренд - ВИДЕО
В китайских компаниях новый тренд - начинать утро на работе с командного танца.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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